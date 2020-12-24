В Черногории рестораторы готовят акцию протеста

В Черногории владельцы предприятий общественного питания объявили, что не подчинятся принятым в стране мерам по борьбе с коронавирусом и откроют свои заведения сегодня и завтра после 16 часов в связи с католическими праздниками. Рестораторы считают, что введенные ограничения являются дискриминацией.

«Последние меры министерства здравоохранения были приняты без каких-либо консультаций и сотрудничества с частным сектором, а конкретно с сектором туризма и общественного питания, хотя они напрямую затрагивают и в большей степени влияют на этот сегмент экономики», – заявила Ассоциация поставщиков общественного питания Черногории.

Рестораторы сообщили, что 28 декабря проведут массовую акцию протеста перед зданием правительства Черногории и, таким образом, мирно «выразят протест в связи с последними мерами министерства здравоохранения Черногории, если они не будут изменены в ближайшие дни, что позволило бы вести нормальную деятельность во время праздников в соответствии с существующей ситуацией».

Согласно решению минздрава Черногории, работа предприятий общественного питания, кроме расположенных в гостиницах, запрещена в праздничные дни 24, 25, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 6, 7 и 8 января. В эти дни им разрешено только оказание услуг по доставке еды. Ресторанам в отелях разрешено кормить только проживающих с 7:00 до 16:00, после чего возможен только «рум-сервис». Владельцы ресторанов, кафе и баров считают эти меры дискриминационными в условиях отсутствия запрета для граждан покидать свои дома и участвовать в праздничных религиозных и новогодних мероприятиях.

Белград, Катарина Лане

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