СМИ: Германия готовит преемника для Верховного представителя в Боснии и Герцеговине

Посол Германии в Сараево Маргрет Уэббер начала консультации с президиумом Боснии и Герцеговины (БиГ) по новой кандидатуре Высокого представителя международного сообщества в БиГ. Берлин хочет отозвать нынешнего назначенца Валентина Инцко, а на его место, по всей вероятности, придет немецкий политик Кристиан Шмидт, который поддерживает тесные связи с хорватами БиГ, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские и боснийские СМИ.

По данным источников в дипломатических кругах, на которые ссылается пресса, Германия решилась на этот шаг после консультаций с Москвой. «Это должно стать компромиссом между ЕС и Россией, которая настаивает на ликвидации аппарата Высокого представителя», – говорится в публикации.

Как сообщается, официально инициатива будет озвучена на мартовской сессии Совета по выполнению Дейтонского мирного соглашения. Тогда же планируется отозвать Инцко и заменить его Шмидтом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал аппарат Высокого представителя «архаизмом» и заявил, что три народа Боснии и Герцеговины (сербы, бошняки и хорваты) способны самостоятельно решать судьбу своего государства.

Как сообщали сербские СМИ, Инцко неоднократно становился причиной столкновения интересов трех членов Президиума БиГ по самым разным вопросам. В Республике Сербской (энтитете Боснии и Герцеговины) он считается недружественной фигурой, выступающей против сербских национальных интересов.

Кристиан Шмидт – член Христианско-Демократического союза Германии (CDU/CSU). До 2018 года был министром сельского хозяйства в правительстве Ангелы Меркель. В январе этого года премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович вручил ему почётный Орден Анте Старчевича, которого удостаиваются как хорваты, так и иностранцы – за вклад в развитие Хорватии.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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