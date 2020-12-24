Авиакомпания Montenegro Airlines будет ликвидирована

Правительство Черногории объявило о ликвидации национального авиаперевозчика Montenegro Airlines. Как сообщил министр по вопросам капитальных инвестиций страны Младен Боянич, у кабинета министров нет законных оснований для «продления срока жизни авиакомпании», которая не смогла преодолеть последствия кризиса.

«Мы не можем принять никакое юридическое решение, чтобы помочь Montenegro Airlines», – цитирует слова министра «Балканист.ру».

При этом Боянич уточнил, что планируется создать новую компанию с уставным капиталом, принадлежащим правительству. По его словам, авиаперевозчик должен начать работу к следующему туристическому сезону.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 24.12.20

СМИ: Германия готовит преемника для Верховного представителя в Боснии и Герцеговине. / Лидеры сепаратистов Косово не оправдали ожиданий: почти половина «граждан» готовы покинуть «республику» навсегда. / В Черногории рестораторы готовят акцию протеста. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»