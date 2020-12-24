Авиакомпания Montenegro Airlines будет ликвидирована

Правительство Черногории объявило о ликвидации национального авиаперевозчика Montenegro Airlines. Как сообщил министр по вопросам капитальных инвестиций страны Младен Боянич, у кабинета министров нет законных оснований для «продления срока жизни авиакомпании», которая не смогла преодолеть последствия кризиса.
«Мы не можем принять никакое юридическое решение, чтобы помочь Montenegro Airlines», – цитирует слова министра «Балканист.ру».
При этом Боянич уточнил, что планируется создать новую компанию с уставным капиталом, принадлежащим правительству. По его словам, авиаперевозчик должен начать работу к следующему туристическому сезону.
Подгорица, служба информации РИА «Новый День»
Подгорица. Другие новости 24.12.20
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