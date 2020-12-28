«Мы слышим фашистскую риторику»: в Черногории прошел антисербский «маскарад» сторонников Джукановича

Сегодня в столице Черногории прошел митинг противников изменения резонансного закона о свободе вероисповедания – поправки намерено внести новое парламентское большинство, которое составляют противники действующего президента страны Мило Джукановича. Акция состоялась перед зданием Скупщины.

Как пишет «Балканист», в митинге участвовали тысячи граждан Черногории, которые приехали в столицу на машинах с госсимволикой из нескольких городов. Активисты несли транспаранты с лозунгами «Черногорское государство, черногорская церковь, черногорский народ» и «Это не депутаты, а сербские наемники», скандировали «Не отдадим государство» и «Это не Сербия», пели гимн и жгли дымовые шашки.

К толпе из здания парламента вышли депутаты Демократической партии социалистов, которые в декабре 2019 года и продавили скандальный закон, ущемляющий права черногорских епархий Сербской православной церкви (СПЦ). После осенних выборов расстановка сил в парламенте изменилась, поэтому принятый год назад скандальный закон может быть изменен – против этого и выступили участники митинга.

Часть просербски настроенного населения Черногории уже отметила ангажированность акции и назвала ее «маскарадом Демократической партии социалистов». Издание отмечает, что большинство участников митинга сегодня были в масках, однако необходимую социальную дистанцию люди не соблюдали. При этом ранее глава МВД Черногории Сергей Секулович призвал граждан отказаться от массовых собраний из-за пандемии коронавируса, пообещав, что полиция будет действовать превентивно.

Комментируя акцию сторонников Джукановича, лидер патриотического движения «Демократический фронт», депутат Милан Кнежевич подчеркнул, что не видит ничего предосудительного в акциях протеста, однако отметил высокий градус нетерпимости собравшихся. «Сегодня мы слышим фашистскую, тревожную риторику, которая свидетельствует о серьёзном расколе в нашей стране, – сказал он «Балканисту». – Этот митинг, и это очевидно, организован Демократической партией социалистов (лидером которой является президент страны Мило Джуканович – прим.ред.). Фашистские и ксенофобские лозунги, которые мы слышим, они пытаются прикрыть демократической ширмой в виде флагов США и НАТО. Они пытаются доказать, что Запад их поддерживает, во что я не верю».

Кнежевич выразил убежденность, что новые поправки к скандальному закону все же будут приняты.

Ранее черногорский Минюст заявил, что спорные пункты о собственности церковных общин являются антиконституционными.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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