Президента Черногории обвинили в неуплате более 10 млн евро налогов

Вице-премьер Черногории Дритан Абазович обвинил президента страны Мило Джукановича в неуплате налогов на 12,4 млн евро. Речь идет о долге компании, совладельцем которой является глава государства, передает «Балканист.ру».

Вице-премьер пообещал проверить все транзакции партнеров этой компании, подчеркнув, что в борьбе государства с коррупцией «неприкасаемых больше нет». Как отметил Абазович, «Джуканович «очень неуспешен в частном бизнесе: доход его компании «Глобал Монтенегро» в 2019 году составил ноль евро, а убытки – 3,9 млн евро».

Вице-премьер в шутливой форме предположил, что президент может оправдаться тем, что он ничего не знал о своем бизнесе, как ранее якобы не знал о наличии у него платежной карты «Атлас Банка».

«Как вообще возможно, чтобы компания «Глобал Монтенегро» больше десяти лет оставалась незаблокированной, в то время как обычным гражданам за меньший долг моментально блокируют средства на счете?» – поинтересовался Абазович.

В ответ Джуканович назвал обвинения Абазовича в задолженности по налогам «ложью и обманом», указав, что, как гражданин, не должен государству ни цента.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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