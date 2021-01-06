Киев не успокоится: глава МИД Украины снова потребовал вернуть икону, подаренную в Сараево Сергею Лаврову

Киев настаивает на возвращении иконы, которая была подарена министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Судя по его словам, который цитирует «Балканист.ру», украинского министра не устроили официальные объяснения происхождения иконы. Кулеба вновь обвинил во лжи Додика, который ранее заверял, что икона не украдена и является домашней.

Напомним, 14 декабря Додик подарил главе МИД России православную 300-летнюю икону, которая, по данным СМИ, была найдена в Луганске. Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД Боснии и Герцеговины с требованием объяснить ее происхождение. МИД РФ передал икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве, посол доставил реликвию в Сараево. В офисе Додика подчеркнули, что икона – домашняя, а не украденная.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 06.01.21

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