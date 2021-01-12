российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 января 2021, 11:37 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Черногория открыла границу для туристов без PCR-теста

Фото: pixabay

Власти Черногории разрешили иностранцам не предоставлять негативный результат PCR-теста при въезде в страну. Об этом сообщила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что в стране возобновляется междугороднее сообщение. Тем не менее, в минздраве считают, что празднование нового года 13 января (по старому стилю) может испортить позитивную тенденцию снижения заболеваемости коронавирусом, поэтому отмечать праздник на открытом воздухе и в закрытых помещениях нельзя. B объектах общепита, которые работают до 20 часов, запрещено выступление музыкальных коллективов. При этом в Черногории продолжит действовать комендантский час с 22:00 до 5:00.

Боровинич-Бойович также сообщила, что Черногория в скором времени надеется получить первые партии европейской вакцины против коронавируса. «Нам пришлось в короткие сроки наладить связи с отдельными производителями, мы ведём переговоры с Китаем и Россией, но диалог с европейскими производителями вакцин для нас в приоритете: мы находимся в постоянном контакте с Европейским Союзом», – уточнила министр.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 11.01.21

На юге Сербии произошло сильное наводнение. / Сербия оставила в силе ограничительные меры. / Граждане Сербии назвали имя политика, которому больше всего доверяют. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

У британских водителей забирают бутерброды при въезде в ЕС

На юге Сербии произошло сильное наводнение

Оккупационное название: Литва заявила, что «России» не место в Белоруссии

Сербия оставила в силе ограничительные меры

Граждане Сербии назвали имя политика, которому больше всего доверяют

В Сербии открывается самая длинная в мире канатная дорога

В Сербии началась запись населения на вакцинацию от коронавируса

Швеция встревожена из-за действий США в отношении «Северного потока – 2»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Туризм, Европа, Коронавирус из Китая,