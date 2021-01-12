Черногория открыла границу для туристов без PCR-теста

Власти Черногории разрешили иностранцам не предоставлять негативный результат PCR-теста при въезде в страну. Об этом сообщила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что в стране возобновляется междугороднее сообщение. Тем не менее, в минздраве считают, что празднование нового года 13 января (по старому стилю) может испортить позитивную тенденцию снижения заболеваемости коронавирусом, поэтому отмечать праздник на открытом воздухе и в закрытых помещениях нельзя. B объектах общепита, которые работают до 20 часов, запрещено выступление музыкальных коллективов. При этом в Черногории продолжит действовать комендантский час с 22:00 до 5:00.

Боровинич-Бойович также сообщила, что Черногория в скором времени надеется получить первые партии европейской вакцины против коронавируса. «Нам пришлось в короткие сроки наладить связи с отдельными производителями, мы ведём переговоры с Китаем и Россией, но диалог с европейскими производителями вакцин для нас в приоритете: мы находимся в постоянном контакте с Европейским Союзом», – уточнила министр.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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