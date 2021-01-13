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Среда, 13 января 2021, 13:34 мск

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Венгерская полиция обнаружила тайный тоннель на границе с Сербией

Фото: police.hu

Венгерская полиция обнаружила тоннель под границей с Сербией в районе города Ашотхалом на юге страны, который служил для переброски нелегальных мигрантов. Тоннель был расположен под металлическим заграждением.

По данным полиции, в этом районе был арестован гражданин Черногории, который пытался переправить в Венгрию 25 беженцев из Сирии в фургоне с сербскими номерными знаками. Пассажиров вернули в Сербию, тоннель закопали.

Будапешт, Катарина Лане

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