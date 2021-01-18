Европа ввела энергосанкции против Боснии и Герцеговины

Европейская энергетическая Ассоциация после нескольких предупреждений ввела санкции против Боснии и Герцеговины из-за нарушения Директивы по использованию серы в топливе и несоблюдения условий энергопакетов. Об этом сообщил руководитель секретариата организации Янез Копач.

«Это правда, что санкции были наложены на Боснию и Герцеговину. Эта страна не будет участвовать в принятии решений по вопросам бюджета Европейской энергетической Ассоциации и в исполнении бюджета в течение двух лет, пока не будут устранены нарушения», – сказал он.

В числе причин санкций – использование в БиГ топлива стандарта Eвро-3, в то время как действующий в ЕС стандарт – Eвро-5. При этом страна позволяет использовать большее, чем рекомендовано в Евросоюзе, количество серы в нефтепродуктах для поддержки отечественного производства на НПЗ в г. Брод. По данным портала Istraga, такое решение пролоббировали импортеры нефти и нефтепродуктов из обоих энтитетов Боснии и Герцеговины: Республики Сербской и Федерации БиГ.

Еще одна причина введения санкций заключается в том, что в стране до сих пор не принят закон о регуляторе электроэнергии и природного газа. Этот закон рассматривается с 2017 года, но пока безрезультатно. Согласно этому документу, полномочия по газовым вопросам планируется передать Государственной комиссии по регулированию электроэнергетики. На принятии такого закона как одного из важных условий для нового финансового транша БиГ настаивает также Международный валютный фонд.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 18.01.21

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