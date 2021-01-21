Ближневосточные беженцы устроили беспорядки в Боснии и Герцеговине

В лагере для беженцев Блажуй около Сараево мигранты с Ближнего Востока устроили беспорядки – забросали камнями перевернули три полицейских автомобиля, в результате чего пострадали двое сотрудников правоохранительных органов и представитель международной организации по делам мигрантов, передает «Балканист.ру» со ссылкой на боснийские СМИ, которые называют это ЧП «ужасающим».

Поводом для беспорядков стало решение о переводе в другой лагерь лидера местной группы беженцев. Его сообщники попытались отбить его силой. На место происшествия прибыли семь нарядов полиции со служебными собаками и спецназ.

Боснийские СМИ пишут, что «в стране никогда не происходило более ужасающего происшествия с участием мигрантов с Ближнего Востока». Ранее в лагерях имели место стычки между беженцами, но сегодня ночью впервые было совершено нападение на полицейских.

Ранее «Балканист» сообщал, что мигранты из лагеря «Липа», расположенного в районе боснийского города Бихач, устроили пожар, так как не хотели, чтобы их оставили там на зиму. После того как около полутора тысяч выходцев с Ближнего Востока оказались без крова, власти Боснии и Герцеговины были вынуждены развернуть для них палаточный лагерь.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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