Македония оказалась в топ-3 государств мира с самым высоким уровнем недовольства жизнью

Почти каждый третий житель Северной Македонии не удовлетворен своей жизнью, свидетельствуют результаты исследования института изучения общественного мнения Gallup International Association. Согласно выводам социологов, несчастнее македонцев оказались только жители Украины и Ганы.

Как отмечает «Балканист.ру», для Македонии такие результаты вполне объяснимы. Средняя заработная плата в стране – одна из самых низких на Западных Балканах и в Европе. При этом коронавирусный кризис, связанный с масштабными ограничениями, оставил оставили без работы более 20 тысяч македонцев. В то же время страна находится на 10 месте в мире по смертности от COVID-19.

Вместе с тем многие жители до сих пор болезненно переживают смену названия своей страны в результате Преспанского соглашения с Грецией. Унижения со стороны соседей, не признающих македонскую нацию, ее язык и историю также негативно сказываются на настроениях в македонском обществе.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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