В Европарламенте нашли новый повод для недовольства экономическим сотрудничеством Сербии и Китая

Группа депутатов Европарламента обратилась в Европейскую комиссию с просьбой обратить внимание на китайские инвестиции в Сербию. Парламентариев особенно беспокоят инвестиции Китая в тяжелую промышленность: в металлургические, угольные и шинные предприятия в городах Бор, Смедерево, Костолац и Зренянин.

Представитель Европейской народной партии Мириам Лексман заявила, что развитие этих отраслей негативное влияет на экологию, нарушает законодательство Сербии и условия переговоров Белграда с ЕС, передает «Балканист.ру».

Комментируя эти заявления, профессор экономического факультета Белградского университета Любодраг Савич отметил, что если депутаты Европарламента так заботятся об окружающей среде Сербии, то пусть очистят ее от обедненного урана, которым европейские страны, входящие в НАТО, бомбили страну в 1999 году.

«Когда они принесут извинения Сербии, компенсируют ущерб, нанесенный войной, максимально очистят территорию страны от урана и оплатят лечение тех, кто страдает от последствий бомбардировок, тогда они могут сказать, что тяжелая промышленность несет вред гражданам Сербии», – подчеркнул Савич, отметив, что Белграду нужно продолжать развивать тесные экономические связи с Россией и Китаем, которые «предлагают руку помощи».

Брюссель – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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