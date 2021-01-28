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Четверг, 28 января 2021, 15:54 мск

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В Республике Сербской за международную проституцию задержан гражданин Украины

В Республике Сербской сотрудники Агентства по расследованию и защите (SIPA) задержали гражданина Украины по подозрению в совершении уголовного преступления – вовлечение в международную проституцию.

Украинский гражданин задержан в рамках оперативных мероприятий SIPA на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). В ходе спецоперации были проведены обыски по трем адресам, три человека арестованы по подозрению в причастности к международной проституции.

Задержанный гражданин Украины содержится под стражей в помещении SIPA, где в рамках расследования проводятся его допросы в присутствии местного прокурора. Посольство Украины в БиГ проинформировано о случившемся.

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