В Республике Сербской за международную проституцию задержан гражданин Украины

В Республике Сербской сотрудники Агентства по расследованию и защите (SIPA) задержали гражданина Украины по подозрению в совершении уголовного преступления – вовлечение в международную проституцию.

Украинский гражданин задержан в рамках оперативных мероприятий SIPA на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). В ходе спецоперации были проведены обыски по трем адресам, три человека арестованы по подозрению в причастности к международной проституции.

Задержанный гражданин Украины содержится под стражей в помещении SIPA, где в рамках расследования проводятся его допросы в присутствии местного прокурора. Посольство Украины в БиГ проинформировано о случившемся.

Баня-Лука, Катарина Лане

Баня-Лука. Другие новости 28.01.21

«Коронавыборная гонка»: косовские политики поставили под угрозу здоровье избирателей. / Сербия оказалась в числе лидеров в Европе по темпам вакцинации от коронавируса. / Российские вирусологи приедут в Сербию: оценят перспективы совместного производства вакцины против covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»