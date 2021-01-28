В Республике Сербской за международную проституцию задержан гражданин Украины

В Республике Сербской сотрудники Агентства по расследованию и защите (SIPA) задержали гражданина Украины по подозрению в совершении уголовного преступления – вовлечение в международную проституцию.
Украинский гражданин задержан в рамках оперативных мероприятий SIPA на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). В ходе спецоперации были проведены обыски по трем адресам, три человека арестованы по подозрению в причастности к международной проституции.
Задержанный гражданин Украины содержится под стражей в помещении SIPA, где в рамках расследования проводятся его допросы в присутствии местного прокурора. Посольство Украины в БиГ проинформировано о случившемся.
Баня-Лука, Катарина Лане
Баня-Лука. Другие новости 28.01.21
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