Скандал в Черногории: в здании правительства пропали важные документы

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что из здания правительства была вывезена и, скорее всего, уничтожена документация за период с 2016 по 2020 год, когда у власти находился предыдущий кабинет министров.

«Документация, вывезенная из здания правительства, – огромный материал. Известно, кто и когда в этом участвовал, и, скорее всего, большая часть доказательств была изъята. Почему уничтожаются бумаги? Ключевым элементом, служащим доказательством, является запись, то есть бумага», – сказал Кривокапич после заседания правительства в Цетине.

Премьер-министр сообщил, что пропала информация о выдаче кредитов и квартир. Речь идет о времени правления Демократической партии социалистов (ДПС), возглавляемой президентом Черногории Мило Джуканавичем. Кривокапич также обратил внимание, что виноватых постоянно ищут на самом низком уровне, забывая о том, что «все начинается сверху», и призвал прокуратуру Черногории срочно принять меры.

«Мы жили в период выборочного, когда-то недостижимого правосудия, и мы объявили этот год годом справедливости», – подчеркнул глава черногорского правительства.

Ранее, до формирования нового правительства Черногории, неправительственные организации и часть общественности предупреждали о подобных инцидентах. «Документация уничтожается, и делается все возможное, чтобы скрыть различные коррупционные скандалы», – заявляла в конце октября 2020 года руководитель «Сети по совершенствованию гражданского сектора» (MANS) Ваня Чалович.

Исполнительный директор Центра гражданских свобод (CEGAS) Борис Марич считает, что утверждения премьер-министра указывают на возможное наличие нескольких преступлений – злоупотребление служебным положением, пособничество и подстрекательство, а также сокрытие следов уголовного преступления. «Следует ожидать расследования, потому что я не думаю, что его можно избежать», – заключил Марич.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 29.01.21

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