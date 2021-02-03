В Черногории на грани банкротства оказался крупнейший производитель вина

Крупнейший производитель вина в Черногории – государственное предприятие «Плантаже» находится на грани банкротства, и для его спасения в следующем месяце потребуется не менее пяти миллионов евро. Как сообщил премьер-министр Здравко Кривокапич, правительство готово оказать необходимую поддержку компании, которая «в настоящее время находится под серьезной угрозой».

Компания «Плантаже», контрольный пакет акций которой принадлежит государству, должна около 24 млн по кредиту. Обязательства перед сотрудниками и государством составляют около 7,5 млн евро, из которых только суммы налогов и отчислений составляют 4,5 млн евро. Также предприятие задолжало около 6 млн долларов иностранным и отечественным поставщикам.

Как подчеркнул Кривокапич, «Плантаже» – это сокровище Черногории, и, несмотря на очень незавидную финансовую ситуацию, правительство сделает все возможное в рамках правового поля для того, чтобы компания, которая имеет огромный потенциал, выжила и возродилась.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 03.02.21

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