Деятельность представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине сравнили с издевательствами нацистов

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик выступил с резкой критикой в адрес Высокого представителя международного сообщества в БиГ Валентина Инцко и сравнил его деятельность с геноцидом сербского народа со стороны нацистов из Независимого Государства Хорватии времен Второй Мировой войны.

«Инцко сделал все, что противоречило Дейтонскому соглашению, нарушая нормы международного права и пытаясь лишить Республику Сербскую права на существование. Сербский народ пережил геноцид, переживёт и Инцко», – заявил Додик.

Ранее Инцко выступил с предложением лишить наград видных сербско-боснийских деятелей Радована Караджича, Момчило Kраишника и Биляну Плавшич. Это заявление было раскритиковано российским МИДом. «Необходимо прекратить самодеятельность, которая вредит нормализации обстановки в стране», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. Москва призвала Ицко не вносить дополнительную напряженность в межэтнические отношения неуместными демаршами, и обратила внимание, что неконституционный институт высокого представителя в БиГ уже полностью превратился в правовой и политический атавизм.

Напомним, ранее СМИ отмечали, что деятельность Инцко вызывает вопросы в Евросоюзе. Германия планирует отозвать нынешнего высокого представителя международного сообщества, по всей вероятности, назначит на эту должность Кристиана Шмидта, который поддерживает Хорватское демократическое содружество Боснии и Герцеговины (HDZ). Берлин решился на этот шаг после консультаций с Москвой, утверждали боснийские СМИ со ссылкой на несколько дипломатических источников.

Баня-Лука, Катарина Лане

Баня-Лука. Другие новости 08.02.21

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