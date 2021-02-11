Черногория снова ввела комендантский час

На территории Черногории вновь введен комендантский час в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом. Жителям страны запрещено покидать место проживания с 21:00 до 5:00. При этом прекращено междугороднее сообщение в выходные дни.

Вместе с тем, согласно новым ограничительным мерам, которые пока введены на 15 дней, заведения общественного питания смогут работать с 7:00 до 18:00, музыка в кафе и ресторанах будет под запретом.

Как сообщил директор Института общественного здравоохранения Черногории Игорь Галич, в муниципалитетах Будва и Тиват будут введены особые меры. В частности, запрещены собрания на открытом воздухе и в помещении, остановлена работа предприятий общественного питания, гостиниц, торговых центров, парикмахерских и салонов красоты и тренажерных залов. Школы и колледжи переведены на онлайн-обучение.

Галич пояснил, что в Черногории снова наблюдается тенденция роста заболеваемости коронавирусом, и обратился к гражданам с просьбой воспринимать новые меры эпидемиологической безопасности как начало. По его словам, власти намерены ужесточить ограничения во всех муниципалитетах страны.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 11.02.21

Правительство Сербии подготовило новый пакет помощи гражданам и бизнесу. / Сербия – лидер среди стран континентальной Европы по уровню вакцинации от ковида. / Сербия ведет переговоры с Россией о закупке вакцины Sputnik Light. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»