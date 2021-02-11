Жители Хорватии «атакуют» посольство РФ с просьбами о вакцине от коронавируса

Посольство России в Загребе получает тысячи запросов от граждан Хорватии по поводу российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В связи с огромным потоком обращений дипломатическое представительство было вынуждено выступить с заявлением, что в его обязанности не входит получение и реализация препарата.

«Мы приложим максимум усилий для решения вопроса о поставке российской вакцины в случае [соответствующей] инициативы со стороны хорватских властей. На данный момент к нам не поступало официального запроса со стороны Хорватии», – говорится в сообщении, которое цитирует «Балканист.ру».

Издание также отмечает, что российские дипломаты пока еще не привиты: они не могут уехать на родину из-за нестабильной ситуации с авиасообщением. Согласно информации МИД Хорватии, официальные представители иностранных государств будут вакцинированы в соответствии с графиком, а в нем первым приоритетом заявлены медицинские работники, лица старше 65 лет и граждане, входящие в группы риска.

Как сообщается, в Хорватию первые партии вакцин AstraZeneca и Moderna поступили три дня назад. По данным местных СМИ, огромный интерес к российскому препарату возник после публикации в журнале Lancet результатов третьего этапа клинических испытаний.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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