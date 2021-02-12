Албания уходит под воду

В Албании произошло наводнением в нескольких районах после обильных осадков, вызвавших разливы рек. В некоторых регионах уровень воды достигает двух метров.

Как пишет «Балканист.ру», в бедственном положении оказался муниципалитет Скадар. В этом районе затоплены сотни домов, села обесточены, и попасть в них можно только на лодках. Согласно разным оценкам, под воду ушли от 1 800 до 5 300 гектаров сельскохозяйственных земель.

Муниципальные власти просят ввести режим чрезвычайного положения. Мэр Скадара Bолтана Aдеми заявила, что речь идет о настоящей катастрофе.

Как сообщается, порт Дуррес остановил движение малых и средних судов. В муниципалитетах Bалона и Лушань вследствие разлива рек наступил транспортный коллапс. Правительство Албании мобилизовало армию для помощи населению.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

Тирана. Другие новости 12.02.21

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