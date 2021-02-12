Президент Албании обвинил премьер-министра страны в предательстве национальных интересов

Президент Албании Илир Мета обвинил премьер-министра страны Эди Раму в предательстве национальных интересов: «продал море Греции» и был в курсе планов по поводу возможного размена территориями между Сербией и Косово, передает «Балканист.ру».

Издания отмечает, что в 2020 году между Тираной и Афинами возобновился давний спор относительно границ в Ионическом море. Греция намерена расширить свои морские границы с 6 до 12 миль, тем самым увеличив свою исключительную экономическую зону у вод Албании. В августе Рама заявил, что желание Греции расширить свои территориальные воды «не угрожает морским владениям Албании». При этом он отмечал, что намерения Афин «корректны».

В октябре 2020 года Рама провел двустороннюю встречу главой МИД Греции Никосом Дендиасом, по результатам которой было принято решение передать вопрос об изменении морских границ на рассмотрение Международного суда в Гааге.

В свою очередь, Мета, выступая в эфире одного из национальных телеканалов, заявил, что больше не намерен заключать никаких политических договоров или коалиций с Рамой, потому что премьер поставил под угрозу территориальную целостность Албании и границы Косово.

Мета и Рама за время своей политической карьеры неоднократно враждовали, однако в 2013 году им удалось договориться о сотрудничестве и совместно сформировать правительство. В 2017 году Мета был избран президентом Албании при поддержке Социалистической партии Рамы. В том же году их коалиция распалась.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

Тирана. Другие новости 12.02.21

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