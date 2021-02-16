Признанный невиновным по делу о «госперевороте» в Черногории генерал вернулся в Сербию

Бывший генерал сербской жандармерии Братислав Дикич вернулся в Сербию после решения Апелляционного суда Подгорицы, который отменил вынесенный ему обвинительный приговор по делу о «государственном перевороте» в Черногории.

Генерал Дикич был арестован 16 октября 2016 года, и с тех пор находился в тюрьме в Спуже. Вчера, 15 февраля, ему вернули личные документы, и Дикич смог покинуть Черногорию. «Высокий суд удовлетворил ходатайство защиты о возврате паспорта и удостоверения личности Дикича, которые были необходимы ему для поездки в Сербию», – пояснил адвокат Душан Йовович.

Посол Сербии в Черногории Владимир Божович подтвердил, что генерал Дикич вернулся домой, и выразил удовлетворение тем, что это произошло в День государственности Сербии.

После того, как 5 февраля 2021 года Апелляционный суд отменил содержание Дикича под стражей, он покинул тюрьму и был доставлен в приют для иностранцев, где ожидал возвращения своих документов.

По делу о так называемом госперевороте 16 октября 2016 года в Черногории проходили 14 человек, в том числе и два гражданина России – Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Россиян обвинили в финансировании попытки «госпереворота» и подготовке убийства главы черногорского правительства Мило Джукановича.

Шишмаков был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы, Попову заочно назначили наказание 12 лет. Генерал Дикич был осужден на 8 лет заключения.

Белград – Подгорица, Катарина Лане

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