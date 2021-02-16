Скандал в Хорватии: чиновники и бизнесмены получили прививки от коронавируса вне очереди

В Хорватии разгорелся скандал: в ходе массовой вакцинации от коронавируса, которая должна была начаться с наиболее уязвимых слоев населения, прививки вне очереди получают отдельные чиновники и бизнесмены. Жители страны в социальных сетях высказывают по этому поводу крайнее возмущение.

Как пишет «Балканист.ру», в Хорватию поступили первые 160 тысяч доз вакцины от коронавируса. Согласно государственному плану иммунизации, приоритет отдается пожилым людям, инвалидам и сотрудникам домов престарелых. Однако, как стало известно, вне очереди препарат получили отдельные политики и госчиновники, которые воспользовались служебным положением.

Такая возможность появилась, потому что некоторые лица, для которых была предназначена вакцина, не прибыли на иммунизацию. Согласно инструкции, в таком случае врачи должны были пригласить другого гражданина из этой же категории населения. Однако, как показала практика, на вакцинацию в таких случаях вызывали гораздо более молодых: ректора вуза, главу Хорватской экономической палаты, вице-президента Народного банка и других привилегированных лиц.

Комментируя эту ситуацию, адвокат Бранко Шерич указал, что подобные нарушения можно трактовать как «злоупотребление служебным положением» и классифицировать как «неимущественную взятку», что по закону наказывается тюремным сроком до пяти лет.

«Я считаю, что, кроме перечисленного, имеет место ещё и нарушение принципа равноправия. За такое участники преступления могут получить срок до трех лет», – подчеркнул юрист.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 16.02.21

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