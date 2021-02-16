Специальный суд в Гааге оказался под беспрецедентным давлением

Специальный суд в Гааге, который занимается расследованием преступлений бывших боевиков Армии освобождения Косово, в том числе, экс-«президента» самопровозглашенной республики Хашима Тачи, оказался под беспрецедентным давлением. Об этом заявила председатель Суда Екатерина Трендафилова, обратившись за помощью к государствам ЕС за помощью.

По ее словам, суд сталкивается с проблемами на фоне попыток оспорить закон об его учреждении в 2015 году, что может привести к помилованию обвиняемых или даже к перемещению суда из Гааги, где он в настоящее время находится, в Приштину, передает «Балканист.ру».

«Это определенно поставит под угрозу жизнь и безопасность людей, которые сотрудничают или желают сотрудничать с нами. Такие перемены окажут шокирующее воздействие на свидетелей, которые, возможно, больше не захотят явиться в суд, что не даст Специальной прокуратуре продолжить работу по открытым делам», – считает председатель суда.

Трендафилова призвала европейские государства рассмотреть «всеобъемлющие соглашения о сотрудничестве», которые помогли бы отправить свидетелей и их семьи в Европу для их безопасности. «Без этих договоренностей будет очень сложно, а в некоторых случаях невозможно обеспечить честные показания свидетелей», – подчеркнула председатель гаагского Специального суда.

Гаага, служба информации РИА «Новый День»

Гаага. Другие новости 16.02.21

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