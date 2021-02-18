Отправленные в отставку послы Черногории в КНР и Ватикане устроили скандальную «забастовку»

Послы Черногории в Ватикане и КНР Миодраг Влахович и Дарко Пайович, отозванные со своих постов, устроили беспрецедентный скандал. Отставные дипломаты завладели посольскими ключами, печатями и служебными автомобилями, после чего скрылись. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Черногории.

«Присваивая ключи, печати, автомобили и отказываясь вернуться в Черногорию, они пытаются скомпрометировать государство и его дипломатическую службу. Напоминаем, что они проигнорировали распоряжение МИДа, предписывавшее им сдать пост до 15 февраля и выполнить все оставшиеся обязательства», – цитирует «Балканист.ру» заявление МИДа, в котором также отмечается, что такое ЧП «является своего рода прецедентом в поведении дипломатических и консульских представителей».

Как отмечает издание, послы были отозваны в конце прошлого года. Одной из возможных причин черногорские СМИ называют тесное сотрудничество дипломатов с Демократической партией социалистов президента страны Мило Джукановича. В публикациях говорится, что, по всей вероятности, Вхалович и Пайович получили свои должности, пользуясь партийными связями.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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