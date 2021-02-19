Коронавирусный бунт: Хорватия отказывается следовать рекомендациям Брюсселя

Хорватия не должна во всем следовать рекомендациям Евросоюза в ситуации с вакцинацией населения от коронавиурса. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, отметив, что при необходимости купил бы вакцину «и у чеченской мафии».

«Мы не должны во всем слушать Брюссель. Я бы купил вакцины и у чеченской мафии, если бы они были доступны. Если речь идет о моих гражданах, то какой может быть Брюссель? Тут как в случае с мигрантами: действуешь в своих интересах», – цитирует президента Хорватии «Балканист.ру».

Напомним, что Загреб не стал дожидаться момента, пока российскую вакцину «Спутник V» одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам. Хорватское Агентство по лекарствам и медицинским товарам намерено самостоятельно дать добро на экстренный ввоз препарата. Речь идет о поставке 2 млн доз «Спутника V».

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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