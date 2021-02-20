«Госпереворот» в Черногории: сербский генерал раскрыл скандальные подробности об угрозах и попытке подкупа

Сербский генерал Братислав Дикич, который был оправдан по делу о «госперевороте» в Черногории, раскрыл скандальные подробности о своем заключении в тюрьме и заявил о пытках, угрозах и намерении подкупить его в обмен на лжесвидетельство против незнакомых ему лиц.

«Я провел 1571 день в одиночной камере, что является беспрецедентной пыткой. В моей камере даже стола не было. Я ел стоя. На окна приварили решетки, чтобы никто не подходил ко мне. Кровать была в ужасном состоянии, отопление не работало, то, что я пережил, было незабываемой пыткой», – заявил Дикич в эфире TV Happy.

По его словам, черногорский прокурор Миливое Катнич требовал от него обвинить в причастности к попытке так называемого «госпереворота» в Черногории людей, о которых сербский генерал никогда не слышал или не имел к ним никакого отношения.

«Хотели от меня, чтобы я обвинил Сербскую церковь, а затем лидеров «Демократического фронта», с которыми я встречался только в суде, Ненада Поповича, каких-то людей из России, о которых я никогда не слышал, и даже привлечь к этой истории президента Сербии Александра Вучича», – заявил Дикич.

Генерал утверждает, что ему предлагали деньги за лжесвидетельство. «Мне сразу предложили 50 тысяч евро и сказали, что выплатят их моей семье в Сербии, и дадут больше, если надо. Я отказался принять деньги, и тут начались угрозы. Мне сказали, что моей семье небезопасно находиться в Сербии. Неизвестный мужчина подошел к моей дочери сзади, дернул ее за волосы и пригрозил, указав, что я должен сотрудничать с прокуратурой Черногории. Когда моя семья приезжала ко мне повидаться, они говорили, что им надо быть осторожными, потому что на дороге много крутых поворотов», – сказал Дикич.

При этом генерал особо выделил слова прокурора Катнича, который сказал, что изгонит всех сербов из Черногории. «Катнич сказал мне: «Ты здесь защищаешь сербов, а мы возьмем их всех, посадим на автобусы и отправим в Сербию, как и всё, что они сделали», – рассказал он.

Напомним, в начале февраля 2021 года Апелляционный суд Черногории оправдал Дикича по делу о так называемом госперевороте 16 октября 2016 года. Фигурантами расследования стали 14 человек, в том числе и два гражданина России – Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Россиян обвинили в финансировании попытки «госпереворота» и подготовке убийства главы черногорского правительства Мило Джукановича. Шишмаков был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы, Попову заочно назначили наказание 12 лет. Генерал Дикич был осужден на 8 лет заключения.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 20.02.21

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