«Вполне реально»: в Республике Сербской вновь заговорили о независимости от Боснии

Независимость Республики Сербской «вполне реальна». Об этом заявил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик.

«Боснийцы могут мечтать, о чем хотят, и это не запрещено. Однако я хочу, чтобы Республика Сербская была независимой, что вполне реально. Я верю в реальность под названием Республика Сербская, и я не верю в воображение под названием Босния и Герцеговина», – сказал Додик в интервью австралийскому телеканалу MIS Television.

Политик обратил внимание, что США и Европа могут оказывать давление на Боснию и Герцеговину, но никакое решение по поводу Республики Сербской не может быть принято без одобрения местных властей и законных представителей народа.

«Часто можно услышать, как люди из США говорят, что работы в БиГ не завершены, но границы определены. Как можно сказать, что работа не закончена, а границы определены? Что же тогда конец? Вы хотите загнать нас в гетто, в котором Сараево будет всё решать в ущерб сербам. Это невозможно», – подчеркнул Додик.

По его мнению, политическая ситуация в Боснии и Герцеговине «сложная» – Федерации БиГ не удалось сформировать правительство после всеобщих выборов 2018 года, а в Республике Сербской – стабильная. «Республика Сербская делает все в соответствии с демократическими принципами, которые начали кого-то серьезно беспокоить. Республика Сербская – единственная самодостаточная страна в БиГ, и если иностранные представители уедут, БиГ пропадёт в течение 24 часов», – считает сербский член Президиума Боснии и Герцеговины.

Додик также заявил, что наибольшее количество боевиков, воюющих в Сирии на стороне так называемого «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ), прибыло из Боснии и Герцеговины. «Запад хотел бы вернуть их, и они с существующими в БиГ общинами ваххабитов создадут нам серьёзные проблемы в области безопасности, особенно когда к ним добавляются мигранты», – указал Додик.

В этой связи политик отметил, что сербы не доверяют Вооруженным силам БиГ, и Республика Сербская «не намерена начинать какие-либо вооруженные действия, но намерена обеспечить себе оборонительный потенциал».

Баня-Лука, Катарина Лане

Баня-Лука. Другие новости 20.02.21

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