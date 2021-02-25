Власти боснийского города решили вписать Марс в герб муниципалитета

Власти небольшого городка Езеро в Боснии и Герцеговине, в честь которого назван кратер на Марсе, намерены изменить герб муниципалитета, добавив изображение красной планеты.

Инициатива была озвучена после приземления марсохода NASA «Perseverance» в кратере Езеро, который похож по рельефу на местность, где расположен боснийский город. Таким образом Езеро станет первым городом в мире, на гербе которого появится символ другой планеты.

Сейчас проект находится на рассмотрении геральдической комиссии, после чего будет передан в городское собрание. Как заявила глава муниципалитета Снежана Ружичич, «полет на Марс изменил нашу жизнь – раньше никто не знал о нашем городке, а сейчас довольно сказать, что мы из Езера с планеты Земля».

«На гербе изображена планета Марс, но на этой планете, отмеченной кружком, расположено местное озеро Джол, обозначены наши реки и в центре река Плива, символизирующая сердце Марса. В правой части герба находится изображение крепости – напоминание об иллирийской королеве Теуте, которая приезжала в эти места после похода на Адриатическое море. Внизу герба изображение рыбы, которая, водится в местных реках – это белая форель», – пояснила Ружичич.

Источник: sputniknews.com

По данным местных СМИ, за приземлением марсохода на Марс в кратер Езеро следил весь город, школьники теперь мечтают о покорении космоса.

Езеро, Катарина Лане

Езеро. Другие новости 24.02.21

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