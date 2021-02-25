Черногорские албанцы перекрыли федеральную трассу в знак протеста

Жители муниципалитета Тузи в Черногории перекрыли федеральную трассу с требованиями отменить противоэпидемиологические меры, которые вступили в силу сегодня.

Утром полиция начала закрывать работающие вопреки запрету объекты общепита в этом и других городах. Жители Тузи, преимущественно албанцы, в знак протеста перекрыли трассу и потребовали встречи с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем и его заместителем Дританом Абазовичем.

Глава муниципалитета Ник Джелосай заявил, что полиция закрывает заведения общепита «в отместку» за то, что Тузи отпраздновал День «независимости» Косово, вывесив 17 февраля на центральной площади города албанский и косовский флаги.

«Это сведение счетов с нами. Премьер-министр Кривокапич мстит нам за упрёки, которые мы ему высказали, потому что он не поздравил Косово с Днём независимости! Мы не будем соблюдать меры борьбы с эпидемией, мы будем бороться с дискриминацией», – подчеркнул Джелосай.

Как сообщают СМИ, глава правительства Черногории намерен сегодня прибыть в Тузи, чтобы разобраться в ситуации на месте.

Тузи, Катарина Лане

Тузи. Другие новости 25.02.21

Приштина потерпела новое фиаско: Конференция европейских конституционных судов поддержала Сербию. / Власти боснийского города решили вписать Марс в герб муниципалитета. / Сербия направила в Северную Македонию вторую партию вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»