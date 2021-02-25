В Албании застрелен глава крупного наркокартеля

Сегодня в Тиране застрелен глава крупного наркокартеля 66-летний Бехар Суло-София, который несколько лет назад был осуждён за попытку контрабанды десятков килограммов наркотиков, а также был причастен к вооружённому инциденту в Дурресе, во время которого погибли четверо полицейских

На данный момент известно, что наркобарон был застрелен оружием с глушителем из движущейся машины, передает «Балканист.ру». Как сообщается, полиция начала расследование убийства.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

Тирана. Другие новости 25.02.21

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