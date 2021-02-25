Босния и Герцеговина готова судиться с американским производителем вакцины от коронавируса

Босния и Герцеговина готова инициировать судебное разбирательство в отношении американской компании Phizer после срыва поставок вакцины от коронавируса. Сараево не могут получить препарат, несмотря на достигнутые договоренности, в том числе, через международную программу Covax, которая призвана обеспечить равный доступ к вакцине для всех государств.

Как сообщил помощник министра по гражданским делам БиГ в сфере здравоохранения Душан Койич, слова которого цитирует «Балканист.ру», Боснии и Герцеговине постоянно выдвигают новые условия». В сентябре 2020 года страна подписала контракты в рамках механизма Covax на покупку 153,6 тысячи доз вакцины AstraZeneca и 23 тысяч доз Phizer и заплатила за них более 10,5 млн долларов. Препараты до сих пор не поступили.

Программа Covax объединяет 172 страны. В связи с задержками поставок по контрактам Европейская комиссия уже создала не зависимую от нее систему закупок вакцин, которая включает Западные Балканы, и выделила 70 млн евро на поддержку беднейших стран. Посредством новой системы Босния и Герцеговина заказала дополнительно 892 тысячи доз препаратов Phizer и Moderna, однако ни одна из них еще не доставлена в БиГ.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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