СМИ: Служба безопасности Черногории угрожает политическим оппонентам Джукановича

Черногорское Агентство национальной безопасности (ANB) угрожает главным политическим оппонентам президента страны Мило Джукановича – лидерам «Демократического Фронта» Андрию Мандичу и Милану Кнежевичу, пишут «Вечерние новости», где опубликован эксклюзивный снимок слежки за оппозиционерами.

Как отмечает издание, двое неизвестных молодых людей ожидали прибытия оппозиционеров перед белградской гостиницей «Касина», а затем начали оскорблять Кнежевича. Из видео следует, что сразу после этого злоумышленники разговаривают по телефону со своим клиентом – предположительно сыном главы сектора по борьбе с организованной преступностью Петаром Лазовичем, поддерживающим связь с главарем Кавачского клана – крупной мафиозной структуры Черногории.

Согласно выводам следствия, это были лица, близкие к ANB и преступной белградской группировке Велько Беливука.

Примечательно, что в прошлом году черногорский портал, которым неформально управляет Лазович-старший, опубликовал фотографию Мандича в одном из белградских ресторанов. Руководство полиции, которое вскоре было уволено после инцидента, отказалось от дальнейших оперативных мероприятий, отмечает издание.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 05.03.21

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