«Недопустимо низкий уровень»: в правительстве Черногории заговорили о возможной отмене санкций против России

Отношения России и Черногории находятся на недопустимо низкому уровне. Об этом заявил заместитель главы черногорского правительства Страхиня Булаич на встрече с главой диппредставительства РФ в Подгорице Владиславом Масленниковым. По итогам переговоров стороны пришли к единому мнению о необходимости интенсивно развивать взаимодействие двух стран.

В частности, Булаич отметил, что сотрудничество Москвы и Подгорицы в политическом, экономическом и любом другом аспекте на данный момент находится на «недопустимо низком уровне, это нужно исправлять – к этому обязывает трехвековая история дружбы».

Вице-премьер также поблагодарил Россию за поставку вакцины «Спутник V», несмотря на то, что бывшее правительство Черногории поддержало антироссийские санкции ЕС. К слову, Булаич ранее заявил, что настало время отменить это решение, которое не отвечает духу братских отношений российского и черногорского народа.

На данном этапе заместитель главы правительства Черногории видит возможность для сближения с Россией через активизацию межпарламентского диалога и предложил сформировать депутатскую группу совместно с Госдумой РФ.

Российский посол со своей стороны отметил отягчающий фактор антироссийских санкций в сближении с Черногорией. Масленников указал, что из пяти балканских стран – кандидатов в ЕС ограничительные меры против РФ поддержали всего два государства, однако согласился с тем, что усиление межпарламентского взаимодействия могло бы стать гибким инструментом двусторонних отношений.

Масленников заявил, что Россия прекрасно понимает тяжесть борьбы с эпидемией коронавируса и отправила вакцину Черногории в знак поддержки и солидарности в кризисные времена.

Стороны пришли к соглашению о продолжении переговоров для нормализации отношений двух стран.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 09.03.21

Как это было: 30 лет первому масштабному протесту против режима Милошевича. / Евросоюз готовит ковид-паспорт для туристов. / Глава косовского «МИДа» ушла в отставку после скандала с манипуляциями на выборах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»