Коронавирус: Болгария ужесточает карантин

Власти Болгарии приняли решение об ужесточении карантинных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Костадин Ангелов.

Предполагается, что с 22 марта в Болгарии на 10 дней закроют заведения общественного питания, игровые залы и казино, торговые центры, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в стране будут работать только аптеки, банки и продуктовые магазины.

Издание отмечает, что ранее аналогичные меры предприняли в Сербии.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 17.03.21

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