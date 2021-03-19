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Пятница, 19 марта 2021, 15:51 мск

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Сараево вводит комендантский час

Фото: blic.rs

Сегодня в столице Боснии и Герцеговины вступают в силу ужесточенные меры эпидемиологической защиты. Вечером в 21:00 в Сараево будет объявлен комендантский час, который продлится до 5:00 следующего дня.

Все заведения общепита в Сараево закрыты, горожане обязаны носить маски на открытом воздухе и в помещении. Ограничения вводятся на 15 дней.

За минувшие сутки в Боснии и Герцеговине выявлено 1 728 новых случаев коронавируса, 57 человек скончалось вследствие заражения.

Сараево, Мария Соколова

Сараево. Другие новости 19.03.21

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