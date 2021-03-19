Вопреки позиции России: в Сараево подтвердили намерение вступить в НАТО

Кабинет члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) боснийских мусульман Шефика Джаферовича отреагировал на заявление официальной Москвы, позицию которой по поводу возможного вступления Сараево в НАТО выразило посольство РФ в БиГ.

«Цели внешней политики Боснии и Герцеговины определены Стратегией внешней политики. Членство в НАТО в этом вопросе также определено законом об обороне и решениях Президиума БиГ. Босния и Герцеговина продолжит идти по этому пути, несмотря на позицию и мнение посольства Российской Федерации», – говорится в сообщении офиса Джаферовича.

Напомним, посольство России в БиГ накануне заявило, что оценивает возможное сближение Сараево с НАТО как враждебный шаг.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 19.03.21

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