«Дно дна»: лидер боснийских мусульман спровоцировал скандал

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняков Шефик Джаферович спровоцировал скандал своим заявлением о высоких темпах вакцинации от коронавируса в стране, хотя массовая прививочная кампания еще фактически не началась. Тем не менее, политик сказал, что «по темпам вакцинации страна не отстаёт от соседей, за исключением Сербии», что вызвало широкий общественный резонанс.

Председатель Социал-демократической партии Нермин Никшич объяснил Джаферовичу, какое место в мире на самом деле занимает Босния и Герцеговина. «Мы находимся в самом конце списка государств по темпам вакцинации, согласно официальной статистике. Нас обгоняют Руанда, Камбоджа и Зимбабве. По количеству смертей от коронавируса мы находимся на девятом месте в мире, потому что власти не могут обеспечить население вакцинами. Намибия, Ботсвана и Замбия справляются лучше», – констатировал Никшич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Политик подчеркнул, что есть также другие параметры, по которым Босния и Герцеговина бьет антирекорды. «121 место в мире по качеству инфраструктуры. В Таджикистане, Бурунди, Эфиопии и Бенине дороги, по мнению международных экспертов, лучше. Что касается индекса демократии, то тут мы достигли просто исторического дна: 101 позиция в списке стран. Мы менее демократичны, чем Уганда и Папуа-Hовая Гвинея», – заявил лидер Социал-демократической партии.

Как считает Никшич, народ БиГ «не заслужил такую власть». «Как бы Джаферович и его товарищи ни уверяли, что нам прекрасно живётся в Боснии и Герцеговине и мы уже на пороге Евросоюза, народу знать лучше. Поэтому все больше граждан каждый день уезжает из нашей страны. Думаю, что никто не будет против, если наши правители переселятся в одну из вышеупомянутых стран, обогнавших нас в развитии, и тем самым помогут боснийской народу», – заключил он.

Как отмечает издание, Босния и Герцеговина все ещё не начала массовую вакцинацию от коронавируса. Пожертвованных Сербией, Турцией и Словенией вакцин катастрофически не хватает, импорт российской вакцины сопровождается скандалом, больницы переполнены заражёнными пациентами.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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