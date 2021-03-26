Боснийские шахтеры объявили всеобщую забастовку

Сегодня утром в мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины горняки всех шахт угольного рудника «Крека», расположенного в районе города Тузла, объявили всеобщую забастовку из-за постоянных задержек выплаты заработной платы.

Решение о забастовке было принято на внеочередном заседании профсоюзной организации рудника, на котором было заявлено, что в настоящее время имеются все условия для законной забастовки более 2 тысяч шахтеров. Заседание было созвано после того, как 25 марта горнякам в очередной раз не выдали зарплату.

«Мы уже год работаем во время коронавируса, уходим из дома, зная, что каждый из нас может заразиться. Мы не работаем онлайн, мы каждый день приходим на работу и спускаемся в шахту. Руководство говорит одно, делает другое, мы копаем уголь, благодаря нам энергетический сектор стабилен, и, несмотря на это, мы единственные, кто пострадал», – заявил председатель профсоюза рудника Сенад Сейдич.

Горняки требуют регулярных выплат ежемесячной заработной платы и дополнительных инвестиций в обновление устаревшего оборудования, которое делает невозможным выполнение месячного и годового плана работ.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 26.03.21

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