Северная Македония получила вторую партию российской вакцины от коронавируса

В Северную Македонию поставлена вторая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая будет предназначена для вакцинации трех тысяч медицинских работников, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ.

В Скопье также доставлено 24 тысячи доз вакцины AstraZeneca, приобретенных македонскими властями через международную программу Covax.

Издание отмечает, что в Северной Македонии высокие показатели заболеваемости и смертности от COVID-19, ощущается острая нехватка вакцины. Граждане этой страны со вчерашнего дня могут подать заявку на вакцинацию от коронавируса в Сербии.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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