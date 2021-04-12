Боснийцы массово уезжают в Германию: БиГ лишилась населения двух городов

За последние семь лет в Германию из Боснии и Герцеговины переехало 53 880 граждан, что составляет население двух городов Требине или одного целого Восточного Сараево, свидетельствуют данные немецких исследователей из Государственного статистического управления.

«При этом нужно иметь в виду, что речь идёт только о тех эмигрантах, которые официально и, согласно закону, оформили все документы. Стоит отметить, что туда уехали наши лучшие специалисты, люди востребованных профессий, а также дети», – пишет боснийский портал Nezavisne.

Немецкие исследователи подсчитали, что в Германии, в общей сложности, проживает более 200 тысяч боснийцев, из которых половину составляют мужчины и мальчики.

Комментируя эту ситуацию, демограф Стево Пашалич обратил внимание, что «Босния и Герцеговина 80% своего населения теряет именно из-за эмиграции в страны западной Европы».

Боснийские СМИ ранее публиковали катастрофические данные о демографической ситуации в стране. Согласно данным ежегодного отчёта Статистического агентства БиГ, в 2019 году в стране впервые зарегистрировано на 10 000 умерших граждан больше, чем новорождённых. Таким образом, можно утверждать, что в 2019 году в Боснии и Герцеговине вымер целый город.

Подобных цифр боснийская статистика не регистрировала никогда, начиная с 1995 года, когда началось регулярное отслеживание изменений демографической ситуации.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 11.04.21

Объект устрашения: Сербии попытаются пригрозить новой военной базой в Косово. / «Это сдохший конь»: сербский политик оценил перспективы Боснии и Герцеговины. / В Сербии готовятся к выпуску юбилейные марки с советскими космонавтами. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»