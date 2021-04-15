Президент Сербии ответил на обвинения о вмешательстве во внутренние дела Черногории

Сербия намерена отправить в Черногорию новую партию вакцины от коронавируса в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич, комментируя заявления президента Черногории Мило Джукановича о вмешательстве во внутренние дела своего государства со стороны Белграда.

Вучич отметил, что ждал и не дождался в этой телевизионной программе с участием Джукановича, где прозвучали обвинения, момента, где бы президент Черногории не обвинял сербский народ «в пещерном национализме, шовинизме и всем остальном».

По мнению президента Сербии, Черногории нужно открывать новые производства, создавать рабочие места, строить больницы и закупать вакцины, но Джуканович занят тем, что обвиняет в бедственном положении своей страны сербов и Сербию.

«Мы понимаем, что что-то политически не так с теми, кто делает такие заявления. Мы уважаем независимость и их решение быть независимым государством, и у нас нет проблем с этим. Нас интересует положение сербов. Телепрограмма Джукановича показала и подтвердила всё, что мы говорили на протяжении месяцев и лет о тяжелом положении сербского народа в Черногории», – подчеркнул Вучич.

Президент Сербии также добавил, что Джуканович в этом телешоу наглядно продемонстрировал свое отношение к сербскому народу, и все сербы, даже за пределами Черногории, это почувствовали.

При этом Вучич выразил надежду на улучшение отношений с Черногорией, и сообщил, что в ближайшие дни глава правительства Сербии Ана Брнабич проинформирует премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича о новой безвозмездной партии вакцин от коронавируса для жителей этой страны.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 15.04.21

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