«Ликвидировать зависимость от России…» Болгарские атлантисты просят поддержки США и НАТО в борьбе с «угрозой Москвы»

«Атлантический совет Болгарии» призвал власти страны «немедленно ликвидировать зависимость от России», остановить строительство «Турецкого потока» и обратиться к США с просьбой разместить свои войска на территории республики.

«Нужны срочные меры по окончательному избавлению нашей страны от зависимости от Российской Федерации, особенно в энергетической и оборонной сферах, а также интенсивно работать над тем, чтобы болгарские вооруженные силы были в состоянии оперативно обезвреживать и предотвращать подрывную деятельность российских спецслужб на территории Болгарии», – цитирует «Балканист.ру» требования «Атлантического совета Болгарии» к правительству, парламенту и президенту республики.

По мнению «Совета», нужно запретить российские телеканалы и «дезинформирующие» сайты, а также уменьшить количество болгарских дипломатов в Москве до среднего по Евросоюзу, и потребовать от России сократить до такого же числа количество дипломатов в Софии. «Нужно усилить контроль за деятельностью российских дипломатических работников и немедленно высылать тех, насчет кого есть обоснованные предположения, что они занимаются шпионажем и диверсиями на территории нашей страны. Необходимо усиление контроля за деятельностью РЦНК в Софии, Дома Москвы и всеми юридическими и физическими лицами, которые осуществляют торговую деятельность на территории Болгарии», – считают болгарские атлантисты.

Кроме того, по мнению «Атлантического совета Болгарии», необходимо немедленно разработать национальную стратегию по борьбе с гибридными угрозами. В числе предложенных мер, окончательный выход из проекта АЭС «Белене» и введение моратория на строительство компрессорных станций «Нова Провадия» и «Расово» на соответствующих участках «Турецкого потока».

Более того, «Совет» предложил помешать России поставлять вооружение в Сербию. «Нужно немедленно начать переговоры с США о приобретении дополнительных восьми самолетов F-16. Должно быть организовано постоянное усиленное патрулирование воздушного пространства странами НАТО, причем преимущественно американской авиацией. Необходимо ратифицировать подписанное с Румынией в марте соглашение, которое позволяет боевым самолетам НАТО, базирующимся в Румынии и Болгарии, пересекать государственную границу обеих стран с целью защиты их воздушного пространства», – заявили болгарские атлантисты.

В качестве превентивной меры «Совет» предлагает болгарским властям обратиться к США с просьбой разместить на черноморском побережье зенитные ракетные комплексы «Пэтриот», а НАТО – «оценить вероятность размещения на территории страны многонациональных сухопутных, военно-воздушных и военно-морских формирований альянса на постоянной основе».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 21.04.21

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