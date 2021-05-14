Это попытка убийства: жизнь Радована Караджича под угрозой

Перевод лидера боснийских сербов, первого президента Республики Сербской Радована Караджича из Гааги в британскую тюрьму может обернуться его убийством. Об этом заявил его адвокат Питер Робинсон. По словам юриста, защите даже не назвали, в какую именно тюрьму переводят Караджича, приговоренного к пожизненному заключению.

«Президент Караджич понимает, что не может выбирать место для отбывания срока. Однако со стороны Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге было крайне безответственно посылать его в страну, где он не может быть в безопасности, или его придется содержать в одиночной камере, притом, что есть другие страны, где таких проблем нет», – цитирует адвоката «Балканист.ру».

Робинсон пояснил, что в британской тюрьме Караджича будут считать военным преступником, так как во время гражданской войны в Боснии Великобритания поддерживала боснийских мусульман. Ранее в одной из британских тюрем отбывал наказание отставной сербский генерал Радислав Kрстич, который регулярно подвергался нападениям мусульманских экстремистов. В 2010 году генерала жестоко избили и рассекли ему бритвой лицо и шею. Один из нападавших пытался перерезать сербу горло, но Крстичу, потерявшему на фронте ногу, удалось самостоятельно защититься, прежде чем прореагировала тюремная охрана.

Напомним, что Международный Трибунал по бывшей Югославии в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов к сорока годам тюремного заключения за якобы совершенные военные преступления в ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине 1992 – 1995 годов. В марте 2019 года апелляционная палата остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге ужесточила приговор Караджичу с сорока лет до пожизненного заключения. Сам Караджич своей вины не признает.

Процесс по делу первого президента Республики Сербской многие мировые эксперты считают политизированным и предвзятым. Для большинства жителей Сербии и Республики Сербской, а также за их пределами Караджич является героем, защитником свобод и права на существование христианских народов Европы.

Накануне стало известно, что Караджич будет переведен в британскую тюрьму. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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