Президент Сербии получил высшую госнаграду Чехии

Президент Сербии Александр Вучич удостоен высшей государственной награды Чехии. Сегодня глава Чешской республики Милош Земан вручил своему сербскому коллеге «Орден белого льва».

Со своей стороны Вучич наградил Земана «Орденом Республики Сербии на ленте», передает «Балканист.ру».

На сегодня запланирована встреча двух лидеров в формате «один на один» и пленарное заседание делегаций Сербии и Чехии, которое возглавят президенты Вучич и Земан. После официальных встреч должна состояться совместная пресс-конференция глав государств и торжественный ужин.

В ходе своего визита в Прагу сербский президент намерен встретиться также с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, спикером парламента Радеком Вондарчеком и председателем Сената Милошем Выстрчилом.

Прага, служба информации РИА «Новый День»

Прага. Другие новости 18.05.21

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