Хорватия решила поделиться с Черногорией вакциной от коронавируса

Договор о поставке в Черногорию 10 000 доз вакцины AstraZeneca (Vaxzevria) подписали сегодня министр здравоохранения Хорватии Bили Берош и его черногорская коллега Елена Боровинич-Бойович, которая находится в Загребе с официальным визитом.

Глава хорватского ведомства подчеркнул, что солидарность является основой общей борьбы с коронавирусом. «Можете быть уверены, Хорватия сделает все, чтобы помочь Черногории и поделится опытом, который приобрела за минувшие годы», – заявил Берош.

Стоит отметить, что Хорватия, в отличие от Сербии, не может похвастаться успешным опытом по проведению вакцинации, которая с самого начала сопровождалась разного рода скандалами. Пока страна месяцами ожидала поставок от европейского механизма распределения вакцин, хорватские граждане «оккупировали» российское посольство в Загребе с просьбами предоставить «Спутник V». Некоторые хорваты были готовы ехать прививаться в Россию, однако руководство страны отказалось от предложенной Россией вакцины. Затем, когда прибыли вакцины признанных в ЕС производителей, выяснилось, что госчиновники начали прививаться без очереди, хотя по календарю вакцинации первыми препарат должны были получать пожилые люди. Процесс иммунизации в Хорватии, как сообщали местные СМИ, был организован из рук вон плохо: из-за неработающего сайта, на котором предполагалось записываться на прививки, в объектах, где проводилась вакцинация, создавались километровые очереди, а граждане жаловались, что они рискуют заразиться коронавирусом, ожидая прививки.

В это же время Черногория, которая тоже ждала вакцины от Евросоюза, договорилась о гуманитарной помощи от Сербии и России, что позволило начать массовую иммунизацию населения накануне туристического сезона. По примеру Сербии, Черногория на днях открыла пункты вакцинации в торговых центрах и запустила в работу прививочные автобусы, курсирующие по стране.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 26.05.21

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