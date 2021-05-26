Черногория введёт санкции против Белоруссии

Официальная Подгорица намерена следовать принципам внешней политики Евросоюза и присоединится к санкциям против Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович.

«Наши внешнеполитические приоритеты ясны, а это европейская интеграция государства, отличное региональное сотрудничество и членство в НАТО», – сказал глава ведомства.

«Когда Черногории поступит предложение присоединиться к санкциям против Белоруссии, Черногория поддержит это предложение и на сто процентов продолжит синхронизацию совместной внешней политики», – заявил министр иностранных дел.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 26.05.21

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