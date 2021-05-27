«Финансовый капкан»: Китай открестился от обвинений в захвате Черногории

У Китая нет геополитических интересов в Черногории и на Западных Балканах. Об этом заявил посол Китая в Подгорице Лиу Чжин на конференции «ЕС, Китай и Западные Балканы: вызовы и перспективы для дальнейшей интеграции». По его словам, Пекин не намерен соперничать с Евросоюзом в расширении политического влияния.

Глава диппредставительства Пекина в Подгорице напомнил о традиционно дружественных отношениях Китая и Черногории и помощи, которую его страна направила черногорцам в борьбе с эпидемией коронавируса. При этом он обратил внимание на важность совместных инфраструктурных проектов.

На вопрос журналистов о том, находится ли Черногория в китайском финансовом капкане из-за ситуации, сложившейся со строительством автомагистрали от границы Сербии до прибрежного г. Бар, китайский дипломат ответил, что КНР никогда не была включена в местные политические конфликты.

Напомним, Черногория должна выплатить Китаю почти миллиард евро кредитного долга. Эти деньги в 2015 году прежнее правительство президента Черногории Мило Джукановича получило под строительство магистрали, протяжённостью 177 км. В качестве залога по кредиту Китай взял солидную территорию черногорского побережья от Ульциня до Бока Kоторского залива.

На днях президент Черногории Мило Джуканович звонил китайскому лидеру Cи Цзиньпину с просьбой об отсрочке первого платежа, который должен быть погашен в июле этого года. В Пекине заверили, что «подумают над этим».

Новое правительство Черногории ранее запросило помощь Евросоюза в выплате этого кредита, однако в Брюсселе официально ответили, что «не занимаются погашением долгов третьих стран». Присутствующая на конференции глава делегации ЕС в Подгорице Oана Кристина Попа заявила, что Черногория должна сама выработать стратегию по отношению к китайским инвесторам и учесть, что инвестиционные проекты должны соответствовать европейским стандартам. «Евросоюз готов обеспечить самые лучшие условия для таких проектов на Западных Балканах», – отметила она.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 27.05.21

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