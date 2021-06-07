На военном заводе в Сербии произошло новое ЧП

На военном заводе «Слобода» в Чачаке произошло новое ЧП. Как сообщил генеральный директор предприятия Зоран Стефанович, накануне загорелся порох, но это не привело к возгоранию и взрыву.

«Речь идёт о возгорании небольшой части пороха. Впрочем, пламя не распространилось и не спровоцировало взрыв. Наша дежурная команда отреагировала оперативно», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Напомним, 4 июня на «Слободе» произошел взрыв в зданиях, где хранится, в том числе, готовая продукция боеприпасов малых калибров. Жертв не было, ущерб от пожара составил €1,5-2 млн.

Чачак, служба информации РИА «Новый День»

Чачак. Другие новости 07.06.21

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