Албания открыла границы для туристов

Албания готова принимать туристов без каких-либо условий, связанных с эпидемиологическими ограничениями. Как говорится в сообщении министерства европейских и иностранных дел, что для въезда в страну не требуются отрицательный тест на коронавирус или «какие-либо специальные документы», передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что с 1 июня в Албании не обязательно находиться в защитных масках на улице, но их по-прежнему нужно носить в помещениях и в местах, где невозможно поддерживать социальную дистанцию. При этом в стране сохраняется комендантский час, который действует с 23 до 6 часов, а с 1 июля планируется его сокращение на час: с полуночи до шести утра. Предполагается, что с 15 июня в Албании разрешат собираться вместе до 15 человек (нынешнее ограничение – 10 человек).

Ранее сообщалось, что с 10 июня Россия возобновит чартерное авиасообщение с Албанией. Самолеты по маршруту Москва – Тирана будут летать один раз в неделю. Гражданам РФ для въезда в Албанию виза не нужна.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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