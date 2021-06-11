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Пятница, 11 июня 2021, 13:27 мск

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МВФ выделит Боснии и Герцеговине 300 млн евро

Фото: Pixabay

Босния и Герцеговина получит от Международного валютного фонда (МВФ) 300 млн евро на развитие экономики, пополнение государственных резервов и закупку вакцин. Информацию об этом подтвердил официальный представитель МВФ в БиГ Эндрю Джуел.

Представители фонда ранее настаивали, что для получения средств Босния и Герцеговина должна провести внутренние реформы. Однако, несмотря на то, что преобразования не были реализованы полностью, деньги для БиГ будут все же выделены, передает портал Klix.ba.

Финансовая помощь от МВФ осуществляется в рамках специальной программы по укреплению глобальной экономики в условиях масштабного кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Сараево, Кирилл Борщев

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